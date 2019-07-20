شكرا لقرائتكم أبو القاسم يخسر أمام لاعب أمريكا فى بطولة العالم لـ"الشيش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر علاء أبو القاسم لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش من لاعب أمريكا بنتيجة 15 /8 فى دور الـ32 ببطولة العام للسلاح المقامة فى المجر. كان أبو القاسم قد تأهل إلى هذا الدور بالفوز على لاعب جورجيا بنتيجة 15 / 4 فى دور الـ64 الرئيسى. Advertisements وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو القاسم يخسر أمام لاعب أمريكا فى بطولة العالم لـ"الشيش"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.