شكرا لقرائتكم الزمالك يحصل على توقيع بديل محمود علاء على بياض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن إدارة الكرة بالقلعة البيضاء حصلت على توقيع محمد الشبينى مدافع حرس الحدود على بياض، وذلك بشكل رسمى، وذلك تمهيداً لضمه فى الموسم الجديد.

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وكان محمد الشبينى قد دخل اهتمامات الزمالك فى الفترة الأخيرة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم هذا المركز تأمينا لرحيل محمود علاء مدافع الفريق من عدمه فى الموسم الجديد بعد تلقيه عروض خليجية وجاءت مفاوضات الزمالك مع حرس الحدود لضم الشبينى على هامش مفاوضات الأبيض المزدوجة لضم إمام عاشور، صانع ألعاب غزل المحلة المعار لحرس الحدود، حيث حرص مسئولو النادى الأبيض على التفاوض مع إدارتى المحلة وحرس الحدود فى توقيت واحد لإنهاء صفقة عاشور والتى جاء من بينها إبداء اهتمام بضم مدافع حرس الحدود.

يذكر أن إدارة الزمالك قررت تأجيل حسم مصير محمود علاء لحين الانتهاء من الثلاثة مباريات المتبقية للفريق فى الدورى الممتاز، والتى تأتى بدايتها أمام الجونة التى ستقام يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.