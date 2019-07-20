شكرا لقرائتكم آل الشيخ يقترب من تملك غرناطة الإسباني أو أميان الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر صحافية أن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية بات على مقربة من شراء واحد من ناديي غرناطة الإسباني أو أميان الفرنسي، بنسبة تملك كامل ليكون أول سعودي يتملك نادياً في أوروبا.

وبحسب المصادر فإن آل الشيخ الذي تقلد منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية بين 2017 و2018، يفاضل بين الناديين لتملك أحدهما بنسبة كاملة، ولم يتبق سوى الاتفاق على بعض البنود في العقود.

وسبق لآل الشيخ امتلاك نادي بيراميدز المصري العام الماضي، ونجح في موسمه الأول في إيصال الفريق إلى مراكز الطليعة في الدوري المصري، قبل أن يبيع النادي قبل فترة بسيطة.

وتأهل غرناطة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، فيما يخوض أميان الموسم الثالث له بين أندية الدوري الفرنسي.