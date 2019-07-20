بعد التوقيع للزمالك.. بن شرقي يغادر القاهرة متجها إلى السعودية

بعد أن نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على توقيع أشرف بن شرقي وانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق بشكل رسمي، يطير اللاعب المغربي مغادرا القاهرة ومتجها إلى السعودية لجمع كافة متعلقاته الشخصية قبل الطيران إلى المغرب والعودة من جديد لمصر والانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء بشكل نهائي.

وكان اللاعب المغربي قد خضع للكشف الطبي تحت إشراف طبيب الفريق “محمد أسامة”، على أن يعود من المغرب ويشهد عقد مؤتمر صحفي من قبل إدارة الزمالك لتقديم اللاعب، ومن ثم التركيز في مباريات الفريق الـ3 المتبقية بالدوري، والتي تبدأ بمباراة الجونة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ويليها مباراة الإسماعيلي في 24 يوليو، ومن ثم مباراة النادي الأهلي المقرر لها في 28 يوليو.