مفاوضات مكثفة لانتقال محمد عبد العاطى للزمالك ووادي دجلة يضع شرطا

مفاوضات مكثفة من مسئولي نادي الزمالك مع مجلس إدارة وادي دجلة للحصول على خدمات اللاعب محمد عبد العاطى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة وأن الزمالك يخشي رحيل طارق حامد خلال الفترة القادمة، بعد أن تلقى بعض العروض من الدوري الخليجي ومن بينهم فريق اتحاد جدة السعودي.

وقام مصدر مسئول بالفارس الأبيض بالتواصل مع عبد العاطى؛ حيث أبدي الأخير ترحيبه بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد، مما جعل مسئولو الزمالك يدخلون في مفاوضات مع مجلس إدارة وادي دجلة للاستفادة من خدمات اللاعب.

وكان مجلس إدارة الأبيض قد خاض بعض المفاوضات مسبقا مع الفريق الدجلاوي ولكنها في الأخير توقفت، لتعود من جديد خلال الفترة الراهنة بعد المستوي الجيد وتألق اللاعب مع فريقه خلال الموسم الحالي، ولكن إدارة وادي دجلة تشترط 30 مليون جنيه والحصول على خدمات اللاعب أحمد مدبولي مقابل الاستغناء عن خدمات عبد العاطى.