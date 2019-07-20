عمر صلاح يحمي عرين الزمالك أمام الجونة

كشف المدير الفني لنادي الزمالك “خالد جلال” عن مشاركة حارس مرمي الفريق “عمر صلاح” في مباراة الجونة؛ حيث يرفض مدرب الفريق المجازفة بكل من مصطفي فتحي وعماد السيد حارس المرمي.

ويفضل جلال عدم مشاركة أي منهما في مباراة الجونة بالرغم من تصريحات الجهاز الطبي للفريق، والذي أكد أن عماد السيد بحالة جيدة ويمكنه المشاركة بشكل أساسي في مباراة الجونة، إلا أن جلال يرفض مشاركته في اللقاء تحسبا للإصابة من جديد، خاصة وأن الفريق بحاجة إلى خدماته للمشاركة في لقاء القمة أمام الأهلي بالدوري العام والمقرر لها في 28 يوليو الجاري.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض لقاء الأسبوع الثالث والثلاثين بالدوري الممتاز أمام الجونة، والذي سينطلق في تمام الثامنة من مساء غدا الأحد، على أن يستعد بعدها لخوض مباراتي الإسماعيلي والأهلي المقرر لهما في 24 و28 من يوليو على التوالي.