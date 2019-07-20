شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يحصل على توقيع بديل محمود علاء "على بياض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن إدارة الكرة بالقلعة البيضاء حصلت على توقيع مدافع من أحد أندية الدورى الممتاز، بشكل رسمى، تمهيداً لضمه فى الموسم الجديد.

وحرص مسئولو الزمالك على الحصول على توقيع مدافع جديد لتأمين هذا المركز، خاصة بعد تلقى محمود علاء مدافع الفريق عروضا خليجية.

قررت إدارة القلعة البيضاء تأجيل حسم مصير محمود علاء لحين الانتهاء من الثلاثة مباريات المتبقية للفريق فى الدورى الممتاز، والتى تأتى بدايتها أمام الجونة التى ستقام غدا الأحد، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

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