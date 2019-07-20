شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف يتلقى عرضا من الصفاقسى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك، عرضاً من الصفاقسى التونسى للانتقال إلى صفوفه بالموسم الجديد، وذلك بعد نهاية إعارته من الزمالك إلى الشرطة العراقى.

وتنتهى إعارة معروف يوسف للشرطة العراقى بشكل رسمى أول أغسطس المقبل، وبعدها سيكون لاعباً مرة أخرى ضمن صفوف الأبيض، على أن يتفاوض النادى التونسى حول ضمه مع مسئولى قلعة ميت عقبة بعدما تلقى اللاعب العرض بشكل رسمى، وكان معروف يوسف قد تلقى طلبا من النادى العراقى بتجديد استعارته بشكل رسمى من القلعة البيضاء كما تلقى اللاعب أيضا عرضا سعوديا وآخر كويتياً وسيحسم وجهته خلال الفترة القادمة خاصة مع صعوبة عودته للنادى الأبيض.

يذكر أن فريق الشرطة بمشاركة معروف يوسف حسم لقب الدورى العراقى رسميا، بعد خسارة منافسه القوة الجوية أمام النفط بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 36 من المسابقة وتوقف رصيد القوة الجوية عند 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن الشرط البطل، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة، دون النظر لنتيجة مياراة الشرطة الجارية حاليا مع الميناء فى نفس الجولة، سجل هدفى النفط كل من فرحان شكور فى الدقيقة 37، ومازن فياض فى الدقيقة 50، فيما سجل عماد محسن هدف الشرطة الوحيد فى الدقيقة 69 من ركلة جزاء.