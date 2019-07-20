شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الأهلي يكشف الأوقات الصعبة والظروف الاستثنائية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أيمن أشرف، لاعب فريق الأهلى، تفاؤله بقدرة اللاعبين على حسم لقب بطولة الدورى، خاصة أن لديهم دوافع كثيرة وإصرارا قويا لتحقيق ذلك بعد المجهود الكبير الذى بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية، مؤكداً أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل وفقا لظروفها ومعطياتها.

ضغوط متزايدة

وأشار أيمن أشرف إلى أن لاعبى الأهلى لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة على لقب البطولة، رغم الضغوط المتزايدة عليهم، خاصة أن مجهود موسم كامل يتوقف على مباراتين تقامان فى ظروف خاصة بعد توقف مسابقة الدورى لفترة طويلة، وكان الفريق قبلها قد وصل إلى مرحلة مهمة من الجاهزية على كافة المستويات وحقق نتائج قوية للغاية، وهو ما استلزم إقامة فترة إعداد جديدة من أجل المرحلة المقبلة.

التركيز من أجل الفوز

وعن مدى جاهزية اللاعبين أكد أيمن أشرف أن الجهاز الفنى كان حريصاً على الارتقاء بالنواحى البدنية من خلال جرعات التدريبات المكثفة والاهتمام الشديد بالأحمال البدنية، إلى جانب المباريات الودية لزيادة الانسجام بين عناصر الفريق بعد فترة الغياب عن المباريات، لافتاً إلى أنه هناك عامل مهم للغاية وهو الجانب النفسى الذى يعمل عليه الجهاز من خلال تحفيز اللاعبين وتهيئة الجميع للمباريات التى تحتاج للتركيز الشديد من أجل الفوز.

وأضاف اللاعب أن الأهلى اعتاد دائما على احترام جميع المنافسين والتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل وفقا لظروفها ومعطياتها، مؤكداً أن التركيز منصب بشكل كبير فى الوقت الراهن على الاستعداد المناسب لخوض مباراة المقاولون العرب، نظراً لما يملكه المنافس من جهاز فنى وعناصر مميزة، مع دراسته بشكل دقيق من أجل تقديم أداء قوى يليق بطموحات اللاعبين فى تحقيق الفوز لاستكمال المشوار نحو حسم اللقب.

Advertisements

بطولة الجماهير

وأشار إلى أن الفوز ببطولة الدورى يمثل أهمية كبيرة للاعبين؛ لأنها البطولة المفضلة للجماهير، وتعويضها عن عدم الفوز بلقب بطولة أفريقيا، وهو ما يمنح الجميع دفعة قوية للدخول فى الموسم المقبل بصورة مختلفة والعودة للمنافسة على الفوز بكل البطولات.

وتحدث أيمن أشرف عن المنافسة فى صفوف الفريق مؤكداً أنها أحد أهم عوامل النجاح فى الأداء والظهور بشكل قوى، وهو ما جعل الأهلى يملك أكثر من فريق، وساعده على تخطى المباريات الصعبة بفضل اجتهاد الجميع، لأن كل لاعب يقاتل من أجل تقديم أفضل ما لديه، خاصة أن الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الأهلى كانت ترفع دائما شعار الفرصة للأجهزة والأنسب فقط، وهو ما يمثل دافع قوى للاجتهاد والعطاء للنجاح مع الفريق.

روح الفانلة

وأكد أيمن أشرف أن روح الفانلة الحمراء كانت السلاح الأبرز للفريق فى بطولة الدورى خلال المواجهات الصعبة التى نجح الأهلى فى حسمها والفوز بها فى الوقت القاتل، وهذه الروح يعول عليها الجميع من أجل ختام مثالى للموسم والفوز بالبطولات التى ينافس عليها من أجل إسعاد الجماهير.

وأضاف أن الجماهير كانت تمثل دائما خط الدفاع الأول بالنسبة للأهلي، ودورها مهم خلال الفترة المقبلة سواء من خلال تواجدها فى المدرجات لتشجيع اللاعبين أو عبر مساندتها ودعمها للفريق من أجل الفوز بالبطولات واستمرار النادى فى السعى للبقاء على القمة.