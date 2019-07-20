شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة علاء أبو القاسم فى دور الـ 32 ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، من نظيره الأمريكى بنتيجة 15 /8 فى دور الـ 32 ببطولة العام للسلاح المقامة فى المجر. وكان أبو القاسم قد تأهل إلى هذا الدور بالفوز على لاعب جورجيا بنتيجة 15 / 4 فى دور الـ 64 الرئيسى. وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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