سوبر كورة.. جيرالدو يصدم الأهلى بقرار غير متوقع فى ملف الرحيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصير الأنجولى جيرالدو، لاعب النادى الأهلى، غامضاً فى ظل ظهور إمكانية كبرى لرحيله خلال الميركاتو الصيفى الحالى، للتعاقد مع لاعبين أفارقة جدد لتدعيم صفوف القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد. وفاجأ جيرالدو مسئولى النادى الأهلى بقرار غير متوقع فى ملف رحيله، الذى سيتم حسمه بشكل رسمى خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا لما للأحداث والصفقات المنتظرة فى الميركاتو الصيفى. Advertisements ولم يشارك جيرالدو فى مباريات الأهلى بانتظام خلال الموسم الحالى، حيث لعب على فترات، وشارك فى 17 مباراة فقط على مدار الموسم، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين. لمعرفة قرار جيرالدو تجاه رحيله اضغط هنا

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