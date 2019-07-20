سوبر كورة يكشف طلبات وادى دجلة لرحيل محمد عبد العاطى للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع نظرائهم بوادى دجلة لضم محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحسبًا لرحيل طارق حامد الذى تلقى عرضًا من بعض الأندية الخليجية على رأسها اتحاد جدة السعودى.

وأجرى أحد مسئولى الزمالك عدة اتصالات بعبد العاطى، الذى أبدى ترحيبه بارتداء قميص الزمالك فى الموسم الجديد، الأمر الذى دفع مسئولى الأبيض فى بدء التفاوض مع إدارة الفريق الدجلاوى.

وكان عبد العاطى على رادار الزمالك منذ بداية الموسم، إلا أن المفاوضات توقفت دون وجود أسباب واضحة، قبل أن تعود المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب مع الفريق الدجلاوى منذ بداية الموسم تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس.

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ويخوض الزمالك مواجهة قوية حينما يلتقى مع الجونة غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

لمعرفة طلبات وادى دجلة لرحيل محمد عبد العاطى للزمالك اضغط هنا