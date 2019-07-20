شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن موعد سفر تامر موسى لحضور قرعة البطولة العربية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تامر موسى، عضو مجلس الإدارة، بحضور قرعة كأس دورى الأندية العربية الأبطال “كأس محمد السادس ملك المغرب”.

ويغادر موسى القاهرة الجمعة المقبل متوجها إلى مدينة الدار البيضاء لتمثيل الدراويش فى مراسم القرعة التى ستقام بأحد فنادق كازابلانكا يوم السبت الموافق 27 يوليو.

فى سياق مختلف، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الاستعداد لقمة الزمالك الأربعاء المقبل فى ختام مباريات الدورى العام لهذا الموسم، وتطرق المران لتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تخللها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية شملت التسليم والتسلم فى المساحات والضغط على حامل الكرة.

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وركز الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر على النواحى التكتيكية وكيفية الحفاظ على التوازن الدفاعى والاعتماد على الهجوم المرتد واستغلال المساحات فى منتصف ملعب المنافس ، قبل أن يقوم التونسى أكرم العلياوى مخطط الأحمال بعمل حصص بدنية خفيفة للاعبين من أجل الحفاظ على معدلات اللاعبين البدنية.

فى نفس الإطار خاض حراس المرمى تدريبات حماسية تحت قيادة سعفان الصغير مدرب حراس المرمى فى الفريق غلب عليها الطابع الحماسى والتنافسى بين حراس الدراويش من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى.