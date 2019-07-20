شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها بطل الدورى.. 4 ملفات تنتظر الحسم فى الأهلى والزمالك قبل نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شهر يوليو سيكون شاهد عيان على حسم أربعة ملفات شائكة فى الأهلى والزمالك كانت سبباً فى جدل شديد داخل الناديين بالشهور الماضية، ونلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

*بطل الدورى

قبل نهاية شهر يوليو سوف يعلن بشكل رسمى بطل الدورى هذا الموسم بعدما قرار اتحاد الكرة إقامة المباريات المؤجلة للمسابقة فى الأيام القليلة المقبلة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والزمالك، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، وتنتهى مسابقة الدوري بمباراة الأهلى والزمالك يوم 28 يوليو الجارى.

*الصفقات الجديدة

يضطر قطبا الكرة المصرية لإنجاز ملف الصفقات الجديدة قبل نهاية شهر يوليو لقيدهم محلياً وأفريقياً استعداداً لانطلاق المسابقات الأفريقية التى يشارك فيها الناديان فى الموسم الجديد بجانب المنافسات المحلية.

وتعاقد الأهلى مع المالى ديانج وقام بتمديد إعارة نجمه رمضان صبحى، فيما تعاقد الزمالك مع المغربى أشرف بن شرقى.

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*الراحلون

وعلى نفس الوتيرة، سوف يحسم الجهاز الفنى فى الأهلى والزمالك قائمة الراحلين عن القطبين تمهيداً لترتيب القوائم النهائية للأحمر والأبيض والاستغناء عن العناصر الغير مؤثرة فى صفوف الفريقين ومنحهم فرصة الظهور فى أندية أخرى.

*القائمة الأفريقية

يوقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" غرامة قدرها 500 دولار على أى نادٍ مصرى يقيد لاعباً فى قائمته الأفريقية بعد 20 يوليو الجارى، لذا سوف يسارع قطبا الكرة المصرية بالإعلان عن قوائهم الأفريقية قبل نهاية يوليو.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الاستثناء الأهم الذى تم الحصول عليه من الكاف هو مشاركة اللاعب الذى يقيد بأى نادٍ مصرى يشارك فى البطولات الأفريقية فى الدور الأول من البطولة بشكل طبيعى.

وأرسل اتحاد الكرة خطاباً إلى الكاف يفيد بأنه سيحدد الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية يوم 30 يوليو.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الكاف سمح لاتحاد الكرة بتأجيل تحديد أسماء الأندية، رغم أنه كان من المقرر إرسالها قبل 30 يونيو الماضى، إلا أنه تم التأجيل بسبب عدم انتهاء الدورى المصرى.

وأشار إلى أنه ستتم مخاطبة الكاف بأسماء الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية يوم 30 يوليو بناءًَ على اتصالات مع الكاف.