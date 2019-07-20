رياضة | عبد الرحمن طه يحتل وصافة أفضل حراس مونديال شباب اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرحمن طه يحتل وصافة أفضل حراس مونديال شباب اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتل عبد الرحمن طه، حارس مرمى المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، المركز الثاني، في قائمة أفضل حراس المرمى ببطولة العالم التي تستضيفها إسبانيا في الوقت الحالي.

Advertisements

وتألق "طه" خلال المواجهات الثلاث للفراعنة بدور المجموعات أمام كل من استراليا ونيجيريا والسويد، حيث تمكن من التصدي ل32 تصويبة من ضمن 77 تصويبة سددت عليه بنسبة تصدي 42%.

ويقع المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل مم فرنسا والسويد وكوريا الجنوبية ونيجيريا واستراليا، حيث تصعد الفرق الأربعة الأولى لدور الستة عشر من بطولة العالم.