رياضة | وزارة الشباب والرياضة تسدل الستار عن "أوسكار الإبداع الافريقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة تسدل الستار عن "أوسكار الإبداع الافريقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن إطلاق أوسكار الإبداع الافريقي، والذي تنظمه الوزارة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بمشاركة الشباب المبدع من دول القارة الافريقية ، تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ، وفي اطار اسوان عاصمة الشباب الافريقي، وذلك خلال الفترة من ١-١٠ سبتمبر ٢٠١٩.

ويهدف أوسكار الإبداع الافريقي إلي استثمار طاقات وإبداعات الشباب الافريقي من مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي، وابراز المواهب الشبابية في مختلف المجالات وتشجيعها، وتوطيد العلاقات بين الدول الافريقية من خلال الشباب والفنون باعتبارها أسرع وسيلة للتواصل والتقارب بين الشعوب.