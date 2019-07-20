رياضة | بيراميدز يستعيد حمدي وعمرو مرعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يستعيد حمدي وعمرو مرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد نادى بيراميدز الثنائى محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق، والمهاجم عمرو مرعى، بعدما حصلت إدارة النادى على موافقة التجنيد، بإنتظامهما فى التدريبات.

وانتظم حمدى ومرعى فى تدريبات بيراميدز صباح اليوم على ملعب الدفاع الجوي، تحت قيادة الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الجديد، استعدادًا للموسم المقبل.

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وكان مرعي انتقل إلى صفوف بيراميدز فى يناير الماضى، قادمًا من النجم الساحلى التونسى، فيما انتقل حمدى لصفوف الفريق قادما من المصرى خلال الصيف الماضي.

ويستعد الفريق لخوض أول مشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية مع بداية شهر أغسطس بجانب استئناف مباريات كأس مصر والإعداد للموسم المحلي الجديد.