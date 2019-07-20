رياضة | دبابة ودينامو وساحر.. كيف تمتلك خط وسط عظيم على طريقة بلماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبابة ودينامو وساحر.. كيف تمتلك خط وسط عظيم على طريقة بلماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الكان الإفريقي وحققت الجزائر اللقب بقيادة المدرب الوطني جمال بلماضي ولكن أين كانت تكمن سر قوة الجزائر علي أرض الميدان وكيف حققت اللقب؟!

يقول تشابي الونسو نجم ريال مدريد السابق "إذا امتلكت السيطرة علي خط الوسط، ستسيطر على المباراة، وحينها يكون لديك المزيد من الفرص للفوز" وهكذا بدأ جمال بلماضي عمله مع الجزائر حيث صنع تركيبة في خط الوسط كانت الأفضل علي الإطلاق وفاجئت جميع المنافسين، وكان قوامها ثلاثة عناصر "دبابة، ودينامو، وساحر".

الدبابة - عدلان قديورة

لتهاجم عليك أن تمتلك الكرة، ولتمتلك الكرة عليك أن تفسد هجمات المنافسين، وتقطع الكرات، وتحمي خط الدفاع، ويكون لديك التفوق البدني والجسماني، أو بالأحرى ستحتاج إلى دبابة في وسط الميدان يكتسح الأخضر واليابس وتدمر أي محاولة للمنافس في لعب الكرة وهنا كان دور العنصر الأول في ثلاثية بلماضي حيث شارك الدبابة عدلان قديورة في مركز كخط الوسط المدافع - Holding Midfielder.

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الساحر - سفيان فيغولي

الآن أنت تمتلك الكرة ولكن تحتاج للخروج بها من منتصف الميدان إلى ملعب المنافس، تحتاج إلي لاعب مهاري يؤدي المهمة بشكل متقن وسريع، فعال علي المرمي، يمتلك الحلول حين تضيق المساحات، قادر علي التسجيل، ومراوغ أو سريع إن لزم الأمر، إنك تحتاج إلي ساحر وهنا كان دور العنصر الثاني في ثلاثية بلماضي حيث جلب الساحر سفيان فيغولي من مركز الجناح وأشركه في مركز خط الوسط المساند - Box to Box.

الدينامو - إسماعيل بناصر

أصبحت تهاجم وتدافع لكنك ما زلت في الاحتياج للمزيد من العناصر في الدفاع، والمزيد من العناصر في الهجوم، تحتاج للزيادة العددية في كل أرجاء الملعب، إذًا أنت تحتاج إلى دينمو في خط الوسط يتواجد في كل مكان، ينتصر في كل معركة، يهاجم في كل وقت ويدافع في كل وقت، يمتلك ثلاث رئات ولا يكل أو يمل وهنا كان دور ثالث العناصر في ثلاثية بلماضي حيث اعتمد علي الدينامو إسماعيل بناصر الذي تُوج بلقب أفضل لاعب في البطولة في مركز الإرتكاز المساند - Box to Box.

هكذا اكتملت ثلاثية جمال بلماضي في خط الوسط عدلان قديوة أمامه الثنائي فيغولي وبناصر، ثلاثة لاعبين بأسلوب لعب مختلف وأدوار مختلفة منحوا الجزائر التنوع والتفوق في أرض الميدان ومن ثَم منحوا جمال بلماضي اللقب الإفريقي.