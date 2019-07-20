رياضة | آخرهم الجزائر.. قائمة المنتخبات الفائزة بالألقاب الدولية في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم الجزائر.. قائمة المنتخبات الفائزة بالألقاب الدولية في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره منتخب السنغال بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة القارية والتي جمعتهما علي استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

وانضم المنتخب الجزائري بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا، لكتيبة المنتخبات الفائزة بالألقاب الدولية في 2019 وجاءت كالتالي:-

- البرازيل:

توج المنتخب البرازيلي بلقب بطولة كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما تغلب في المباراة النهائية للبطولة على منتخب بيرو بنتيجة 3-1 سجل الأهداف (ايفرتون - جابرييل خيسوس - ريشارليسون).

- البرتغال:

نجح منتخب البرتغال بقيادة نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو في التتويج بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على منافسه منتخب هولندا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "الدراجاو" في البرتغال.

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- المكسيك:

توج المنتخب المكسيكى، ببطولة الكأس الذهبية لكرة القدم (أمريكا الشمالية والكاريبي والوسطي) بعد الفوز على نظيره الأمريكى، بهدف نظيف، سجله "جوناثان دوس سانتوس"، ليرفع رصيد ألقابه بالبطولة إلي 8 ألقاب.

- أمريكا:

توج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات بلقب كأس العالم لكرة القدم التى استضافتها فرنسا، بعد تغلبه على نظيره منتخب هولندا بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيد ألقابه بالبطولة إلي 4 ألقاب.

- الجزائر:

انضم منتخب الجزائر لقائمة المنتخبات المتوجة بالألقاب الدولية في صيف 2019 بعدما توج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب علي السنغال 1-0 بهدف "بغداد بونجاح" في المباراة النهائية للبطولة التي اقيمت على أرض مصر.