رياضة | شريف إكرامي: مبروك لمصر النجاح المُبهر في تنظيم أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي: مبروك لمصر النجاح المُبهر في تنظيم أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التهنئة إلى جميع الكوادر التي ساهمت في نجاح بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

وغرد حارس مرمى الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مبروك لمصر النجاح المُبهر في تنظيم كأس الأمم الإفريقيه في زمن قياسي".

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وأضاف "ومبروك لكل الكوادر الشابه المجتهده التي ساهمت في إنجاح هذا التنظيم و إظهار مصر بهذه الصوره".

وأكمل "ألف مبروك لصديقي محمد فضل الذي أثبت أن الكوادر الشابه في مصر تستحق فرصه حقيقيه للقياده".