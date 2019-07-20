رياضة | المصري يكشف كواليس فشل انتقال إسلام عيسي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يكشف كواليس فشل انتقال إسلام عيسي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حمد إبراهيم المدرب العام للنادي المصري عن تفاصيل فشل انتقال إسلام عيسي للأهلي وحسم الصفقة مع نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية.

وكان نادي المصري قد أعلن انتقال إسلام عيسي لنادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه بعد جلسة بين الطرفيين في الساعات الماضية.

وقال حمد إبراهيم مدرب العام للمصري: كان هناك مفاوضات مع الأهلي والنادي المصري قدم تنازلات لكن المفاوضات توقفت بعد ذلك مما دفعنا للتفاوض مع بيراميدز.