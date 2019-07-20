رياضة | الأهلي يوقع بروتوكولا مع اليونيسيف في مؤتمر صحفي الاثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يوقع بروتوكولا مع اليونيسيف في مؤتمر صحفي الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباح بعد غد الاثنين لتوقيع بروتوكول التعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك بمقر النادى بالجزيرة، في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة, والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى, وبرونو مايس ممثل اليونيسيف في مصر وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرورثلاثين عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل .

ويأتي توقيع هذا البروتوكول من جانب منظمة اليونيسيف مع النادي الأهلي باعتباره أحد أكبر الأندية وأكثرها شعبية في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر ، وإيمانا بدور الرياضة وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال .

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ويهدف النادي الأهلي من خلال تلك الاتفاقية مع اليونيسيف إلى تضافر الجهود لرفع الوعي العام حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأطفال، بما فى ذلك الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف، والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرص العادلة للفتيات والاولاد لتحقيق إمكاناتهم.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي للنادى والذي يحرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تنميته وتفعيله إيمانا بدور الأهلي في خدمة المجتمع وقضاياه.