رياضة | الحمام يبدأ الاعداد اليوم استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يبدأ الاعداد اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام في الخامسة عصر اليوم، المران الأول اليوم السبت على ملعبه تحت قيادة أحمد فكري الصغير في إطار إنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد لدوري القسم الثاني.

يشارك في المران اللاعبين القدامي المقيدين وبعض اللاعبين المتوقع التعاقد معهم.

يذكر أن نادي الحمام قد أعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد فكري الصغير وسيد ابراهيم وعادل عبد العزيز مدربين ومحمد جمعة مدرب حراس المرمي وسيد زهران مديرا للكرة وأحمد عاشور مديرا إداريا ومحمد جمعة طبيب وجمال حليو مشرفا عام علي الكرة.