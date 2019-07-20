رياضة | زيدان يفجر مفاجأة عن ميركاتو الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يفجر مفاجأة عن ميركاتو الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن سعادته الشديدة بالعمل الذي قدمه الجميع بالفريق منذ بدء فترة الإعداد للموسم الجديد قبل 10 أيام، في الوقت الذي ترك فيه الباب مفتوحاً أمام وصول لاعبين جدد أو رحيل آخرين حتى نهاية "الميركاتو" الصيفي.

وفي بداية المؤتمر الصحافي الذي قدمه عشية مواجهة بايرن ميونخ المقررة غداً الأحد، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية، توجه زيدان قبل كل شيء بالشكر لكل من قدموا له رسائل الدعم عقب وفاة شقيقه.

وبعدها، بدأ "زيزو" في التحدث عن تقييمه للأيام العشرة الأولى من فترة الإعداد للموسم الجديد وقال: "إنني سعيد للغاية لأننا عملنا بشكل جيد جداً وجئنا لهذا الهدف".

وعن الشائعات والتقارير بشأن اهتمام ريال مدريد بضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، قال زيدان: "نعلم ماذا نريد ونعمل على ذلك"، مضيفاً: "حتى 31 يوليو (تموز) الجاري يمكننا القيام بتغييرات، هناك لاعبون يمكن أن يرحلوا وآخرون جدد يمكن أن ينضموا إلينا".

وتابع قائلاً: "لدينا خطة مع النادي وسنرى ماذا سيحدث، لكن تركيزنا الآن منصب على مباراة الغد"، مضيفاً: "أبدو سخيفاً لأنني أقول نفس الرد دائماً، لكن الأهم هو أننا نعلم ماذا نريد أن نفعل ونعمل على ذلك".

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وبنفس الغموض، تجنب المدرب الفرنسي الكشف عن مصير الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز، وقال: "تحدثت مع الجميع لأنني أحب أن أكون واضحاً، كل شخص هنا يعرف دوره".

وعن خاميس بالتحديد الذي قيل أنه قد ينتقل لأتلتيكو مدريد، أكد زيدان أن الكولومبي "لاعب الريال وسنرى ماذا سيحدث، هو في عطلة حالياً ولا يمكن قول المزيد في هذا الصدد".

أما فيما يخص اللاعب البلجيكي إيدن هازارد (28 عاماً) الذي انضم هذا الصيف للريال قادماً من تشيلسي الإنجليزي، أبرز زيدان "ما كان يحتاجه هازارد هو ناد مثل الريال من أجل التحسن، هذا النادي به أمر مميز واللاعبون يعرفون ذلك".

وتابع قائلاً: "وصلت هنا وعمري 29 عاماً، ومازال أمامي الكثير، تطورت في عمر الـ29 وقضيت وقتاً رائعاً".

وأكد زيدان أن "هازارد لاعب حاسم ولديه القدرة على صناعة الفرق.. أثبت ذلك والآن صار لاعبنا وسنستفيد من مهاراته لأنه إضافة لنا بالتأكيد".

وعن مباراة غد التي ستقام على ملعب إن آر جي بمدينة هيوستن الأمريكية، قال زيدان: "نريد تقديم مباراة جيدة لكل المشجعين الذين يدعموننا في هيوستن، نحن سعداء بوجودنا هنا معهم".