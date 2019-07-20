رياضة | علي نبوي يكتب: أبهرنا العالم.. فلتحيا مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي نبوي يكتب: أبهرنا العالم.. فلتحيا مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالفعل أبهرنا العالم في زمن قياسي.. نجحنا في كتابة تاريخ جديد لبلدنا الحبيبة مصر.. نظمنا بطولة رائعة لأمم إفريقيا وبشهادة الجميع.. باختصار نحن المصريين.

٤ أشهر فقط كانت كفيلة لكي يبرهن المصري على قدرته في تحقيق المعجزات طالما عزم الأمر، وشد الهمة، ووضع أمام عينيه هدفًا يسعى للوصول إليه، وهو ما تم بالفعل في البطولة الإفريقية من تجهيز للملاعب والفنادق والمواصلات وتسهيل المهمة لكافة الحاضرين.

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عاصرت بطولة إفريقيا منذ ضربة البداية وحتى أسدل الستار عليها بالأمس، لم أجد إلا الإشادات من الصحفيين، الجمهور، المسئولين في المنتخبات التي شاركت في البطولة، المدربين، مثل هذه الإشادات تجعلني فخور دائمًا ببلدي التي دائمًا ما تكون في الزمان والمكان لأنها باختصار قلب العروبة النابض.

شكرًا من القلب لكل من تحمل المسئولية حتى خرجت البطولة بهذا المظهر الرائع، الذي سيتحاكى عنه الكثير ومن خلاله أبهرنا العالم.. فلتحيا مصر.