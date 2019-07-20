رياضة | رسميا.. إسلام عيسي في بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إسلام عيسي في بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النادي المصري البورسعيدي على انتقال إسلام عيسى لاعب وسط الفريق، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء تأكيد نادي المصري على رحيل إسلام عيسي لنادي بيراميدز بناء على تصريحات حمد إبراهيم المدرب العام للنادي والذي قال خلال تصريحات تلفزيونية اليوم في قناة تايم سبورت: تم حسم صفقة انتقال إسلام عيسي لنادي بيراميدز مقابل 45 مليون يورو.

وقال حمد: "تم الاتفاق على دفع 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه، متغيرات، وستكون مرتبطه بمستوى اللاعب مع فريقه.