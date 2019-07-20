رياضة | وفد مصري في الأردن للمشاركة في حفل اختيار بطل رياضى من اللاجئين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد مصري في الأردن للمشاركة في حفل اختيار بطل رياضى من اللاجئين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه وفد كبير من القيادات الرياضية الأردنية والاتحاد الدولي للتايكوندو واللجنة الأوليمبية الدولية لزيارة مخيم الزرقاء للاجئين الواقع على الشريط الحدودي بين المملكة الأردنية الهاشمية والحدود السورية، للوقوف على أخر استعدادات أكاديمية التايكوندو للإنسانية للاجئين لاحتفالية اختيار أحد اللاعبين من سكان المخيم للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ تحت راية الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية.

وضم الوفد سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاوليمبية الاردنية وعضو اللجنة الاوليمبية الدولية، ورئيس الاتحاد الاسيوي التايكوندو وممثل مفوضية الامم المتحدة لحقوق اللاجئين، و دكتور تشونج شو رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس مؤسسة ( THF) التايكوندو للإنسانية وحازم نعيمات أمين عام محافظة عمان ؛والسيدة فرح أسعد رئيس قطاع الشرق الاوسط بمؤسسة المسؤولية المجتمعية للاتحاد الدولي للتايكوندو، كما تم توجيه الدعوة للوفد المصري الداعم للمؤسسة وعلي رأسه السيد محمد عادل حسني رئيس شركة الشبه المصري راعي المسؤولية المجتمعية للاتحاد الدولي للتايكوندو. اضافة لاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو وابطال العالم ومنهم أسطورة التايكوندو الصينية وانج يوا ؛ و البطل العالمى الأردني احمد ابو غوش صاحب ذهبيه أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦ .

وأطلقت خطة الاتحاد الدولي للتايكوندو لتفعيل دور المسئولية المجتمعية للاتحادات الدولية، وهو نتيجة ملموسة لمذكرة التفاهم التاريخية بين الاتحاد الدولي للتايكوندو والمؤسسة الإنسانية الدولية للتايكوندو والاتحاد الدولي للمصارعة الحرة في أكتوبر الماضي، لتعزيز المبادرات الإنسانية، ودعم السلام والتنمية المجتمعية.

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وشهد الحدث أيضا اتفاقية " نطمح معًا لتحقيق السلام" وهي اتفاقية بين الاتحاد الدولي للتايكوندو والمنظمة الإنسانية الدولية للتايكوندو والاتحاد الدولي للمصارعة الحرة لتقديم تدريب المصارعة الحرة للاجئين في مقر المنظمة الدولية الإنسانية للتايكوندو الحالي.

ووجه الاتحاد الدولي للتايكوندو دعوة للوفد المصري المتواجد حاليا بالمملكة الأردنية، والذي يضم كلا من السيد محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة شركة الشبة المصرية، والأستاذ محمد جاد العضو المنتدب لشركة رويال للاستثمار والتسويق الرياضي؛ والسيدة يارا خلف المدير التنفيذي لشركة سبارك كوميونيكيشين للعلاقات العامة والإعلان.