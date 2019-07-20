رياضة | تقارير| الوداد يقترب من ضم مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير| الوداد يقترب من ضم مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية المغربية عن اقتراب نادي الوداد من التعاقد مع حميد أحداد لاعب فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وبحسب موقع "le 360" توصل فريق الوداد الرياضي إلى اتفاق رسمي مع أحداد، لاعب فريق الزمالك المصري، للانضمام إلى الفريق الأحمر، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد صراع مع غريمه الرجاء.

Advertisements

وتمكن الوداد من حسم الصفقة لصالحه بعد التفاوض مع فريق الزمالك المتعاقد حديثا مع اللاعب أشرف بنشرقي، اللاعب السابق للفريق الأحمر.

وغادر أحداد الزمالك المصري بعد فشل في فرض تجربته بالفريق المصري، وفضل العودة إلى الدوري الاحترافي من بوابة الوداد الرياضي، بعدما كان قد تألق قبل موسمين مع فريق الدفاع الحسني الجديدي.

وسيكون أحداد البديل المرتقب لليبيري وليا جيبور، الذي غادر الفريق الأحمر، بعدما فشل في فرض رسميته بالفريق الأحمر، في الموسم المنقضي.