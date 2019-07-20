شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب 3 فرق مشاركة في بطولة لأجلك يا إتحاد بوادي حضرموت والان مع التفاصيل
في قرار مفاجئ وصادم اثار حفيظة الشارع الرياضي بمدينة حورة بانسحاب 3 فرق من مناطق متفرقة من وادي العين وهي (1_ إتحاد الجدفره 2_ العاصفة بالسفيل 3_ الصفاه بالبويرقات ) المشاركة في بطولة لأجلك ياتحاد، الذي ينظمه نادي الاتحاد الرياضي بحورة.
وجاء هذا القرار قبل بداية البطولة بيوم واحد فقط ليلخبط حسابات اللجنة المنظمة للبطولة ويضعها في موقف حرج.
وصرح مصدر في اللجنة المنظمة إن سبب انسحاب الفرق الثلاثه لمطالبتهم بتوفير مواصلات لهم بحكم إنهم من مناطق بعيده من عاصمة المديرية "حورة " الذي يوجد بها ملعب النادي الذي سيحتضن جميع مباريات البطولة.
وبهذا فقد قررت الهيئة الإدارية لنادي الاتحاد بحورة عن تأجيل الجولة الأولى وحفل الإفتتاح إلى الجمعة القادمة الموافق 26 يوليو 2019م.
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