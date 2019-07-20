مدرب بايرن ميونيخ يستبعد التعاقد مع نجم ريال مدريد

وكالات - الخليج 365

قال نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه يستبعد تحرك النادي البافاري لمحاولة ضم جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني.

وجاءت تصريحات كوفاتش قبل المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين في الولايات المتحدة، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

ولدى سؤال كوفاتش عما إذا كان بيل (30 عاما) ضمن خطط بايرن ميونيخ للموسم الجديد، أجاب قائلا “لا”.

ويسعى بايرن ميونيخ لتعزيز صفوفه بعد رحيل فرانك ريبيري وآريين روبن عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه بيل خارج خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

ولا يزال الألماني الدولي ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الذي يسعى إليه بايرن ميونيخ.

وقال كوفاتش إنه يرى بيل لاعبا جيدا، لكنه في الوقت نفسه يرى أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين الآخرين.

ومن المفترض أن يستمر عقد بيل مع ريال مدريد حتى عام 2022، لكن يبدو أن مشواره مع الملكي بات قريبا من نهايته، حيث ينتظر الريال تلقي العرض المناسب للاستغناء عن خدماته.

ومن جانبه، قال زيدان بشأن مستقبل بيل “سنرى ما سيحدث”.

وخسر بايرن ميونيخ مباراته الودية الماضية أمام أرسنال الإنجليزي، في الولايات المتحدة، ووعد كوفاتش بخوض الودية الأخرى المقررة أمام ريال مدريد في هيوستن “بجدية شديدة”.