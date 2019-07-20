شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الاتحاد والإسماعيلي.. تعرف على موعد قرعة كأس «محمد السادس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إجراء قرعة البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، في 27 يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

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ويشارك الإسماعيلي والاتحاد في البطولة ممثلين عن الكرة المصرية.

وستسحب قرعة دور الـ32 التي تجرى منافساته في الفترة من 20 أغسطس إلى السادس من أكتوبر 2019، وتجرى قرعة دور الـ16 في الثامن من أكتوبر، وتنطلق منافساته في 18 أكتوبر وتنتهي في 30 نوفمبر.

وبالنسبة لقرعة الأدوار من الثمانية إلى النهائي، اقترحت اللجنة سحبها في الأول من ديسمبر المقبل، على أن تلعب منافسات دور الثمانية ابتداءً من 13 ديسمبر وإلى نهاية يناير، ودور الربع نهائي من 5 فبراير إلى نهاية مارس، والنهائي خلال أيام 16 ـ 17 ـ 18 أبريل 2020.