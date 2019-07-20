شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يكشف سبب مشاركة الدوليين في ودية الأهلي أمام البلاستيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، أن هناك مجموعة من اللاعبين حصلوا على راحة من ودية البلاستيك التي أقيمت أمس على ملعب التتش، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، مشيرا إلى أن هؤلاء اللاعبين اكتفوا بالمشاركة في تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال، وذلك ضمن البرنامج الذي تم إعداده لتجنب إرهاقهم.

ودفع مارتن لاسارتي، باللاعبين الدوليين في تجربة البلاستيك أمس، حيث شارك الرباعي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، وذلك في إطار رغبة وخطة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل مواجهتي الحسم في بطولة الدوري الممتاز أمام المقاولون العرب والزمالك.

وكان الأهلي قد فاز على البلاستيك أمس بأربعة أهداف دون رد ضمن تحضيرات الفريق لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك، سجل وليد أزارو هدفان قبل أن يضيف صالح جمعة الهدف الثالث، وأحرز مروان محسن الهدف الرابع من ضربة جزاء.