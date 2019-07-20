شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مران أول شاق لـ«بيراميدز» تحت قيادة ديسابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب خاض فريق بيراميدز مرانا شاقا، السبت، تحت قيادة مديره الفني الجديد سباستيان ديسابر، الذي تولى مسؤولية الفريق عقب رحيله عن منتخب أوغندا. ونشر النادي عبر حسابه بموقع «تويتر»، صورًا من المران، وأرفقها بتعليق: «المدير الفني الجديد مستر سباستيان ديسابر يبدأ قيادته الفنية للفريق بتدريب شاق صباح اليوم». وخاض بيراميدز كافة مبارياته في الدوري الممتاز، ويحتل حاليًا المركز الثاني في الترتيب بـ70 نقطة، انتظارًا لما ستسفر عنه مباريات الزمالك المتبقية في المسابقة، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بـ68 نقطة، وأمامه 3مباريات هي الجونة والإسماعيلي والأهلي. مران أول شاق لـ«بيراميدز» تحت قيادة ديسابر مران أول شاق لـ«بيراميدز» تحت قيادة ديسابر مران أول شاق لـ«بيراميدز» تحت قيادة ديسابر

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