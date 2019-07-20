شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الصباحي: تجهيز «ديانج».. وإجهاد الضامة يبعد «وحيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي في ملعب التتش أعده الجهاز الفني وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى ديانج تدريبات تأهيلية صباح اليوم السبت،على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي بعد اجتيازه للكشف الطبي الذي خضع له عقب وصوله للقاهرة.

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وتعاقد الأهلي مع ديانج لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم المقبل بعد المفاوضات التي جرت بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي ومسئولي مولوديه الجزائر والتوصل لاتفاق نهائي بانتقال اللاعب للأهلي.

وعلى جانب آخر غاب محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن ودية الفريق التي أقيمت أمس أمام البلاستيك واكتفى بتنفيذ برنامج تأهيلي داخل ملعب التتش بعد أن اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة.

وأكد الجهاز الفني أن وحيد يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ومن المقرر أن يخضع الظهير الأيسر للأهلي لاختبار طبي غدا الأحد، لتحديد مدى تحسن حالته وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى الإسكندرية المقرر له ظهر الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء، على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.