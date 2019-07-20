شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الجزائر تتغنى بتتويج الجزائر باللقب القاري الثاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
احتفلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم السبت بإنجاز المنتخب الجزائري لكرة القدم الذي توج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على السنغال 1 / صفر مساء الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنتها مصر.
وكتبت صحيفة «الخبر»: «جابوها الرجالة»، في إشارة إلى الأداء البطولي للمنتخب واحرازه البطولة، وكتبت صحيفة «الشروق» :«الخضر أسياد أفريقيا... تفوقنا عليهم جميعا».
بينما اختارت صحيفة «النهار» عنوان: نتوج بالبطولة بالقوة ونفرح جميعا، وأثنت صحيفة «لوكتيديان دوران» على الأداء الرائع للمنتخب، معلقة أن الأداء كان «بطوليا حتى النهاية».
ومن جانبها، ذكرت «الوطن» :«الجزائر تعتلي قمة كرة القدم الأفريقية»، وكتبت صحيفة «المجاهد» الحكومية :«الجزائر في سماء أفريقيا».
ووصفت يومية «كومبيتسيون» المتخصصة إنجاز المنتخب الجزائري في البطولة التي استضافتها مصر بــ «الفرعوني».
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