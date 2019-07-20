شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ريبيري يحتفل مع لاعبي الجزائر بلقب «الكان» في غرف الملابس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص النجم الفرنسي فرانك ريبيري على النزول إلى غرف ملابس لاعبي المنتخب الجزائري، للاحتفال مع اللاعبين وتهنئتهم بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

ونشر «ريبيري» على الاستوري الخاص بحسابه على موقع «إنستجرام»، صورًا التقطها مع لاعبي الجزائر بغرف خلع الملابس، وكذلك لقطات من ملعب استاد القاهرة الدولي.

وحضر ريبيري برفقة أسرته إلى القاهرة لحضور مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا، ومؤازرة محاربي الصحراء، وزار أهرامات الجيزة ونشر على حسابه صوراً من هذه الزيارة.

فرانك ريبيري

فرانك ريبيري

فرانك ريبيري

فرانك ريبيري