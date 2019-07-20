شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يواصل برنامجه التدريبي في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يؤدي مصطفي فتحي لاعب وسط فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في صالة اللياقة البدنية «الجيم» بالنادي ضمن برنامج وضع له للوصول به إلى أعلى معدل بدني وذلك عقب تعافيه وعودته من جديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة.

وغاب فتحي عن قائمة الفريق للمباراة والتي أعلنها خالد جلال، المدير الفني للفريق، وجاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبدالسلام

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ومحمد ابراهيم وأحمد سيد «زيزو» ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي وإبراهيم حسن

خط الهجوم: خالد بوطيب ويوسف إبراهيم «أوباما» وعمر السعيد وحميد احداد.