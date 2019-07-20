مدرب المصرى يكشف كواليس انتقال إسلام عيسى لبيراميدز...

جدة - عمرو شويل كشف حمد إبراهيم المدرب العام للنادى المصرى البورسعيدى، عن كواليس انتقال إسلام عيسى لاعب الفريق لصفوف نادى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 ملايين جنيه امتيازات أخرى.

وقال إبراهيم فى تصريحات لبرنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس": "كانت هناك مفاوضات جادة من النادى الأهلى لضم إسلام عيسى، وطلبنا ضم بعض اللاعبين من الفريق الأحمر لكن الأمور توقفت".

وتابع المدرب العام أن إسلام عيسى أصبح لاعبا فى بيراميدز، مقابل 35 مليون جنيه و10 ملايين أخرى سيحصل عليها المصرى فى حالة بيع اللاعب لأى ناد آخر.

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ويلتقى فريق الكرة بالنادى المصرى فى الخامسة مساء اليوم السبت، نظيره المصانع الحربية وديا، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا للدورى الجديد.

ويختتم الفريق البورسعيدى فى الخامسة مساء غد الأحد مبارياته الودية بالمعسكر، بملاقاة فريق الرجاء المطروحى والذى كان قد استهل المصرى مبارياته الودية بالمعسكر بملاقاته وهى المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز المصرى بهدف نظيف على الترام فى ثانى ودياته، ثم الفوز كذلك على المجد السكندرى بأربعة أهداف مقابل لا شىء.