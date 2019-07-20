شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يخوض مرانه الأول فى الإسماعيلية عصر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، أن يخوض الفريق مرانه الاول فى تمام الخامسة عصراً فى الإسماعيلية على أن يبدأ من الغد التدريب على فترتين صباحاً ومساءً، لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعدما رفض منح لاعبيه راحة اليوم من التدريبات.

وتضم قائمة طلائع الجيش ضمت 28 لاعبا فى المعسكر وهم: "محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وفرانك ستيفن ومحمد رزق وخالد سطوحى وعلى الفيل وعمورى وكريم طارق وأحمد سمير وأبو المجد بوشا واحمد هانى ومؤمن إبراهيم ومحمد ناصف وأحمد سامى ومحمد شعبان وعلى الزاهدى ومهند لاشين وناصر منسى ومصطفى محمود ووليد المصرى وعمرو السيسى وأحمد السيد ومصطفى الزنارى وإبراهيم رخا وأكثم سمير واسلام فؤاد وكريم عصام".

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وأعلن الجهاز الفنى للطلائع موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ودياً فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 8 من نفس الشهر.

وضم الطلائع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

واحتل طلائع الجيش المركز الثامن فى بطولة الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.