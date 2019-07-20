شكرا لقرائتكم اختبار طبى للظهير الأيسر للأهلى لتجهيزه للمباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجرى الجهاز الطبى بالنادى الأهلى اختبار طبى للظهير الايسر للفريق محمود وحيد، قبل مران الفريق غداً، الأحد، بعدما غاب عن ودية الفريق التى أقيمت أمس أمام البلاستيك.
واكتفى وحيد بالأمس بتنفيذ برنامج تأهيلى داخل ملعب التتش بعد أن اشتكى من إجهاد فى العضلة الضامة.
ويسعى الجهاز الفنى للأهلى إلى إخضاع وحيد لبرنامج علاجى وتأهيلى تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.
وسيخضع الظهير الأيسر للأهلى لاختبار طبى غدا الأحد لتحديد مدى تحسن حالته وفرص مشاركته فى التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى الاسكندرية المقرر له ظهر الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدورى العام.
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