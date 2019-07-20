شكرا لقرائتكم الأهلى يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسف فى الجزيرة غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوقع النادى الأهلى فى الحادية عشرة صباح بعد غد الاثنين بروتوكول التعاون مع منظمة اليونيسف، بمقر النادى بالجزيرة، حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ذلك.

ومن المقرر حضور كل من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وبرونو مايس ممثل اليونيسيف فى مصر وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل.

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وتحرص منظمة اليونيسيف على توقيع هذا البروتوكول مع النادى الأهلى باعتباره أحد أكبر الأندية وأكثرها شعبية فى منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا فى جميع أنحاء مصر، وإيمانا بدور الرياضة وقدرتها على إحداث تغيير إيجابى فى حياة ملايين الأطفال.

ويسعى الأهلى من خلال الاتفاقية إلى تضافر الجهود لرفع الوعى العام حول القضايا الرئيسية التى تؤثر على الأطفال، بما فى ذلك الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف، والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرص العادلة للفتيات والاولاد لتحقيق إمكاناتهم.

كما يحرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تنمية وتفعيل الدور المجتمعى إيمانا بدور الأهلى فى خدمة المجتمع وقضاياه.