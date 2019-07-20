شكرا لقرائتكم آخر تطورات تأهيل محمد محمود للعودة للمشاركة مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعب الأهلى محمد محمود، لبرنامج تأهيلى فى ملعب التتش؛ تمهيدا لعودته للمشاركة من جديد فى المران الجماعى بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا.

بدوره قال الجهاز الفنى للنادى الأهلى أن محمد محمود فى تحسن مستمر وحالته مطمئنة إلى حد كبير، على أن يكون جاهزا للمشاركة فى المران الجماعى عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى بدأه أمس فى ملعب التتش.

وبحسب التقدير المبدئى يحتاج اللاعب لفترة تأهيل تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام فى المران الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة.