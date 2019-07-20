شكرا لقرائتكم هنا الأهلى.. برنامج تأهيلى مكثف لـ"ديانج" قبل المشاركة فى التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع المالى أليو ديانج لاعب الأهلي لبرنامج تأهيلى فى ملعب التتش أعده الجهاز الفنى وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب للمشاركة فى المران الجماعى.
وأدى ديانج تدريبات تأهيلية صباح اليوم السبت، على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائى التأهيل بالنادى تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة فى المران الجماعى بعد اجتيازه للكشف الطبى الذى خضع له عقب وصوله للقاهرة.
وتعاقد الأهلى مع ديانج لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم المقبل بعد المفاوضات التى جرت بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى ومسئولى مولودية الجزائر والتوصل لاتفاق نهائى بانتقال اللاعب للأهلى.
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