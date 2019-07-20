شكرا لقرائتكم جيرالدو يصدم الأهلى بقرار غير متوقع فى ملف الرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح مصير الأنجولى جيرالدو لاعب النادى الأهلى، غامضا فى ظل ظهور إمكانية كبرى لرحيله خلال الميركاتو الصيفى الحالى، للتعاقد مع لاعبين أفارقة جدد لتدعيم صفوف القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

وفاجئ جيرالدو مسئولى النادى الأهلى بقرار غير متوقع فى ملف رحيله، بعدما رحب بالإعارة لأى نادٍ آخر فى الصيف الحالى، دون أزمات أو مشاكل، مع ترحيبه بالعودة للقلعة الحمراء مرة أخرى فى المستقبل القريب.

وقال جيرالدو لمسئولى الأهلى، إنه يرحب بالإعارة لأى نادٍ لكنه يفضل الأندية الخارجية، مشددا على ثقته فى العودة للقلعة الحمراء مرة أخرى فى المستقبل، وسيكون أفضل بكثير من الوقت الحالى.

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ولم يشارك جيرالدو فى مباريات الأهلى بانتظام خلال الموسم الحالى، حيث لعب على فترات، وشارك فى 17 مباراة فقط على مدار الموسم، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.