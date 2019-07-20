شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل الاستعدادات لمواجهة الزمالك الأربعاء المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى الاستعداد لقمة الزمالك يوم الأربعاء المقبل فى ختام مباريات الدورى العام لهذا الموسم، وتطرق المران لتقسيم اللاعبين الى ثلاث مجموعات تخللها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية شملت التسليم والتسلم فى المساحات والضغط على حامل الكرة.

وركز الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر على النواحى التكتيكية وكيفية الحفاظ على التوازن الدفاعى والاعتماد على الهجوم المرتد واستغلال المساحات فى منتصف ملعب المنافس ، قبل أن يقوم التونسى أكرم العلياوى مخطط الأحمال بعمل حصص بدنية خفيفة للاعبين من أجل الحفاظ على معدلات اللاعبين البدنية .

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وخاض حراس المرمى تدريبات حماسية تحت قيادة سعفان الصغير مدرب حراس المرمى فى الفريق غلب عليها الطابع الحماسى والتنافسى بين حراس الدراويش من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى.