الأهلى يعسكر فى الإسكندرية الثلاثاء استعدادا للمقاولون...

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للأهلى إقامة مران الفريق الأخير فى القاهرة صباح الثلاثاء المقبل، قبل السفر إلى الاسكندرية للدخول فى معسكر مغلق، والمبيت بأحد الفنادق، استعدادا لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.

ويؤدى الأهلي مرانه أيام السبت والأحد والاثنين فى السادسة مساء على ملعب التتش، قبل العودة إلى المران الصباحى يوم الثلاثاء، الذى يعقبه إعلان قائمة الفريق وتناول وجبة الغداء ثم التحرك من النادى إلى الاسكندرية.

ويستعد الأهلى لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك من خلال برنامج بدنى بدأ فى القاهرة، وبعدها خاض الفريق معسكر تدريبى فى أليكانتى بإسبانيا، واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية لاعبيه من خلال التجارب الودية وآخرها مباراة البلاستيك التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.