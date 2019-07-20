ديانج يخضع لبرنامج تأهيلي استعدادا للمشاركة في تدريبات الأهلي

كشف النادي الأهلي عن خضوع المالي أليو ديانج إلى برنامج تأهيلي استعدادا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق ومخطط الأحمال “أليخاندرو”.

وقام اللاعب بأداء بعض التدريبات التأهيلية صباح اليوم السبت 20 يوليو بملعب التتش في وجود أخصائي التأهيل بالنادي “طارق عبد العزيز”، ومن بين تلك التدريبات بعض تدريبات الكرة والتدريبات البدنية للاطمئنان على حالة اللاعب وتجهيزه للمشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد خضع للكشف الطبي فور وصوله إلى القاهرة والتوقيع إلى المارد الأحمر، ووقع اللاعب للأهلي لـ5 مواسم كاملة بدءا من الموسم الجديد، وذلك بعد العديد من المفاوضات التي أجريت بين مسئولي الأهلي ومولوديه الجزائر.