الأهلي يعلن عن موعد مشاركة محمد محمود في تدريبات الفريق

كشف النادي الأهلي عن موعد عودة اللاعب محمد محمود للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، مشيرا إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي بعد أن خضع لجراحة في الرباط الصليبي.

وأشار الجهاز الفني للمارد الأحمر مؤكدا أن اللاعب بحالة جيدة ومطمئنة، مضيفا أن حالة اللاعب في تحسن مستمر، على أن يعود للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، الذي كان قد بدأ بالأمس على ملعب التتش.

وأكمل الجهاز الفني مشيرا إلى أن اللاعب بحاجة إلى برنامج تأهيلي وفترة راحة لمدة تتراوح بين الشهر والشهر ونصف، على أن يكون بعدها جاهزا للمرحلة القادمة والمشاركة بين زملائه في التدريبات الجماعية والانتظام فيها.