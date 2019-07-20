المصري يعلن انتقال إسلام عيسى لفريق بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه

صرح المدرب العام بالنادي المصري “حمد إبراهيم” معلنا عن انتقال اللاعب إسلام عيسى إلى صفوف فريق بيراميدز، بعد العديد من مفاوضات النادي الأهلي مع مجلس إدارة البورسعيدي، إلا أن اللاعب في النهاية انتقل إلى صفوف بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، على أن يحصل البورسعيدي على 10 ملايين جنيه إضافية في حال قيام الأهرام سبورت ببيع عيسى لأي نادٍ آخر.

ويستعد الفريق البورسعيدي لخوض لقاء ودي أمام المصانع الحربية، ضمن المعسكر الذي يقام ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، وينطلق اللقاء في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 20 يوليو.

كما يخوض البورسعيدي لقاء ودي آخر بمعسكر برج العرب أمام فريق الرجاء المطروحى، وينطلق اللقاء في تمام الخامسة من مساء غدا الأحد 21 يوليو الجاري.