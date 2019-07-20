شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوقع بروتوكول تعاون مع اليونيسيف فى مؤتمر صحفى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد النادى الأهلى مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباح بعد غد، الاثنين، لتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسف، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى وبرونو مايس ممثل اليونيسيف فى مصر وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل .

ويأتى توقيع هذا البروتوكول من جانب منظمة اليونيسيف مع النادى الأهلى باعتباره أحد أكبر الأندية وأكثرها شعبية فى منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا فى جميع أنحاء مصر، وإيمانا بدور الرياضة وقدرتها على إحداث تغيير إيجابى فى حياة ملايين الأطفال .

ويهدف النادى الأهلى من خلال تلك الاتفاقية مع اليونيسيف إلى تضافر الجهود لرفع الوعى العام حول القضايا الرئيسية التى تؤثر على الأطفال، بما فى ذلك الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف، والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرص العادلة للفتيات والاولاد لتحقيق إمكاناتهم.

يأتى هذا فى إطار الدور المجتمعى للنادى والذى يحرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تنميته وتفعيله إيمانا بدور الأهلى فى خدمة المجتمع وقضاياه.